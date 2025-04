Ukraina ametkonnad avaldasid meedias ka teise sõjavangi võetud Hiina RV kodaniku ülekuulamise videoklipi. Hiina sõduri teatel viibis ta rindel lahingtegevuses Vene sõduritega ühises üksuses. Ukraina ametnikud on suutnud erinevates meediaväljaannetes väga mitmekülgselt korraldada Hiina RV kodanikest sõjavangide teemat. The Times teatas eile, et neil võimaldati tutvuda hiinlaste juurest leitud dokumentidega. Leping Vene armeega oli vangi langenud hiinlasel sõlmitud üheks aastaks. Venemaale oli ta saabunud 8. veebruaril. Seega rindele ja vahetult lahingutesse jõudis see palgasõdur väga kiiresti.

Ukraina üritab saavutada, et Hiina RV blokeeriks Vene armee värbamistegevuse Hiinas. Seni on teada, et värbamise kampaaniad toimuvad sotsiaalmeedia vahendusel. Võib arvata, et Hiina RV juhid on sellest teadlikud, kuigi tõenäoliselt ei ole huvitatud, et see protsess muutuks väga nähtavaks. Hiina RV välisministeerium soovitas eile Ukrainal lõpetada sellel teemal avalduste tegemise.