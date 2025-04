On keeruline aeg, paljud varem kindlana paistnud müürid ja seinad on vankuma hakanud, mõnedki seisukohad purunenud või ümber vaadatud. Ajalugu on õpetanud, et muutustest tulevad kõige edukamalt läbi paindlikud otsustajad ja kaotavad kõige rohkem jäigalt vanadesse otsustesse klammerdujad. Mis muidugi ei tähenda püsiväärtuste eiramist.