AK Seks ja selle mõte: millest räägib nauding?

Miks on naiste erootiliste kogemuste ümber ikka veel nii palju segadust? Ei ole see ju ammu enam teema, millest ei räägitaks. Küsimust naiste seksuaalsetest naudingutest on laialdaselt käsitletud nii meditsiinilisest, bioloogilisest, sotsiaalsest kui ka kultuurilisest vaatenurgast. Ent ehk on siin ruumi ka filosoofiale.