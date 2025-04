JUHTKIRI Head sõnumid Ukrainale ja Eestile

Opositsiooni jäänud erakonnad on juba jõudnud kokkulepet kritiseerida. Alternatiiv Saksamaale (AfD) juht Alice Weidel on seda iseloomustanud kui «tavapärast värki», millel on pealegi tugev sotsiaaldemokraatide pitser. Siiski pole lepinguga rahul ka sotsiaaldemokraadid – nagu kirjutab Frankfurter Allgemeine Zeitung –, kellest paljud võivad partei sisehääletusel selle vastu hääletada.

Nimetatud märgid annavad siiski tunnistust, et on sündinud kompromissleping, mida oli kujunenud julgeolekuolukorras kiiresti vaja. Saksamaa valitsus asub ametisse nüüd pigem nobedalt.

Energeetika osas on hämmastav, et tuumaelektrijaamadest pole lepingus sõnagi, küll aga lubatakse suurendada gaasijaamade võimsust. Lisaks lubatakse kütta rohkem fossiilkütustega. Lubatud maksukärped lükkuvad kaugemasse tulevikku. Ettevõtete tulumaksu määra lubatakse vähendada alles alates 2028. aastast. Muuhulgas on lubatud kärpida märkimisväärselt restoranitoidu käibemaksu (nii et käibemaksuerandid on mõeldavad isegi Saksamaal!).