Nii ühiskond kui seaduseloojad said aru, et midagi läks väga valesti, aga parandama ei tõtta seda olukorda keegi. Rahvas ootab, et keegi valitsejatest tuleks eetrisse ja ütleks, et vabandage, läks veidi valesti ja me parandame selle. Aga ei, istutakse vaikselt nagu sead rukkis ja loodetakse, et küll pööbel vaiki jääb ja kõik laheneb nagu iseenesest. Aga vaat, ei jää vait. Inimesed räägivad sellest ja nurisevad, mõned tarmukamad on kohtussegi pöördunud, aga vaevalt nad sealtki abi saavad.