Jälle kordub vana lugu, et kui pea ei jaga, tuleb kätega asi selgeks teha. Kui ideed enam rahvast ei köida, siis toome sotsiaaldemokraadist proletaarlase ja laseme tal agitpunktide uksed kinni naelutada. Et valija sisse ei saaks. Et see mõistusega linnakodanik, kes pealinna allakäigu pärast murest halliks minemas, ei saakski valida.