MAREK METSLAID Eesti Maaülikool: metsastatistika ei ole usuküsimus

Arvestades, et Eesti metsades kasvab enam kui viis miljardit (5 000 000 000!) puud, on aja- ja rahakulu mõttes võimatu neid kõiki iga paari aasta tagant üle mõõta, et saada täpne ülevaade Eesti metsaressursist. Seepärast põhineb Eesti riiklik metsastatistika statistilisel metsainventuuril (SMI) – metoodikal, mis on Põhjamaades kasutusel olnud juba üle sajandi ja Eestis enam kui veerand sajandit. Sama metoodika on laialdaselt kasutusel üle Euroopa.