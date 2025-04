Tavaliselt kõnnin võrdlemisi kiirel sammul mööda kohtadest, kus Jehoova tunnistajad oma religiooni tutvustavad. Ka seekord ma ei peatunud, kuid minu tähelepanu pälvisid noored, kes rääkisid omavahel jumalast. Brošüüri käes hoidev neiu päris kurjuse kohta maailmas ning mida jumal teha saab, et seda poleks. Lipsuga noormees aga muudkui selgitas. Ei tea, kuidas see juhuslik vestlus lõppes, kuid on üsna tähenduslik, et nutiajastu põlvkond sel teemal arutles.