USA president teatas, et peatab 90 päevaks sisuliselt kõikide kaitsetollide rakendamise, välja arvatud Hiina RV-le, kelle käitumine olevat olnud kogu protsessi vältel lugupidamatu. Kindlasti ei olnud see USA presidendi plaan algusest peale. Tema viimaste päevade esinemised on olnud närvilised ja ebakindlad ning võib arvata, et turgude reageerimine tema otsustele, eriti USA sees, on olnud presidendile endale ehmatavaks üllatuseks. Kõige olulisem on, et selline tagasipöörav otsus suudeti ja julgeti teha. Küll aga joonistub selgemalt välja ideoloogilisevõitu vastasseis USA ja Hiina RV vahel.