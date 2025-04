JUHTKIRI Eesti kaitsevalli ehituskivid

See võib olla USA salaamitaktika, aga võib ka mitte olla. Salaamitaktika all tuleb mõista seda, et USA vähendab oma seotust Euroopaga vähehaaval, kuni selleni, et transatlantilisest sidemest pole mõtet enam rääkida. Kuid see ei pruugi ilmtingimata nii minna, kui arvestada, et Ukrainas tabati Kiievi väitel kaks Hiina sõdurit. Kui Hiina seotus on tõestatud, on selge, et Ukraina näol on tegemist globaalse konfliktiga ja USA peaks olema selgelt mures. Teatavasti nägid ameeriklased sõda Ukrainas ja oma vastasseisu Hiinaga kahe eri asjana. Nüüd on võimalik, et need kaks asja saavad kokku, ning eeldatav kokkupõrge Hiinaga võib aset leida Ida-Euroopas, mitte Taiwani väinas, nagu varem arvati. Seega poleks mõtet vägesid Ida-Euroopast ära viia. Vähe on lootust ka mõttel, nagu õnnestuks Venemaa ja Hiina kuidagi omavahel lahku lüüa, pakkudes Venemaale igasuguseid soodustusi Ukraina sõja lõpetamiseks.