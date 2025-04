PARTNERLUS Ukraina sõja salajane ajalugu

Praegu seisab see maailmakord – koos Ukraina jõupingutustega oma maad kaitsta – noateral, kuna president Donald Trump püüab Vladimir Putiniga suhteid taastada ja lubab sõja lõpetada. Ukrainlaste jaoks ei ole need märgid julgustavad. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist sattus värskelt iseseisvunud Ukraina keset suurriikidevahelist võitlust julgeoleku ja mõjuvõimu pärast – Ukraina lääne poole kaldumine tekitas Moskvas üha kasvavat hirmu. Nüüd, kui läbirääkimised on alanud, on USA president alusetult süüdistanud ukrainlasi sõja alustamises, survestanud neid loovutama suurt osa oma maavaradest ning palunud neil nõustuda relvarahuga ilma konkreetsete lubadusteta USA julgeolekutagatiste kohta – see on rahu ilma igasuguse kindluseta, et see ka kestma jääb.