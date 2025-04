AK essee Henri Zeigo: Saksa meistrilt oleks ka ameeriklastel palju õppida

Üks asi on koledused sõja ajal, teine aga see uudne olukord, kuhu inimesed on pärast selle lõppu ühtäkki heidetud. Kui sõtta mindi sageli isamaaliste ideaalidega, tõstes vaimsed tõekspidamised materiaalsetest kõrgemale, siis hiljem tuleb juba arvestada, et uus elu tungib omatahtsi peale ja nõuab sellega kohanemist. Kõik see soosib fenomenoloogilist sisekaemust, millega inimesed peavad ühel või teisel viisil kokku puutuma. Ühtlasi toob see keerukas aeg esile mõtleja, kes kannab välja ajastule omase vaimu.