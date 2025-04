Suri riigikohtunik Jüri Põld

Põhiseaduse põhjaliku tundjana meeldis Jüri Põllule töö põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Jüri on ise öelnud, et tal on tulnud kohtuasjadest «peaaegu kõike süüa» ja enamasti on ta saanud otsuse kirjutamisest ka naudingu. Oma elukogemusega manitses ta nooremaid kolleege kirjutama lahenditesse tarku mõtteid pigem vähem kui rohkem, sest need võivad hiljem jalgu jääda. Tema enda kirjutatud otsused olid pigem pikad ja kergelt ta ühtegi lauset kärpida ei lubanud. See «tükk», mille Jüri oli kohtulahendi jaoks välja valinud, pidi olema parim. Oligi!