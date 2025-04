Pealkirjad «Eesti riik kui räkit», «Ukraina-maania saadab Eesti riigi hukatusse», «33 aastat hiljem on Eesti riigist saanud tuim kurnamismasin», «Eesti Vabariigi on järk-järgult üle võtnud uus ebariik», «Eesti riik ei tööta oma kodanike heaks, vaid sellest on tehtud mingisugune ideoloogiline katselabor» ja kümned teised kuuluvad ägeda poliitilise propaganda žanri.