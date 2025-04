MARJA-LIISA VEISER Nõukogudeaegsed remontimata lasteaiahooned – seda meie lapsed ei vääri

Kahjuks tuleb tunnistada, et enamik Mustamäe lasteaedadest, mis on nõukogude võimu ajal ehitatud, on tänaseks nii moraalselt, füüsiliselt kui ehitustehniliselt vananenud. Kui uutesse koolimajadesse ja nende renoveerimisse oleme suutnud enam-vähem rahuldavalt investeerida ja neid kaasajastada, siis koolieelsed lasteasutused on jäänud selgelt vaeslaste hulka.