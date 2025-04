Margus Viigimaa Südamehaiguste ennetus võib tänu Eestile tõusta täiesti uuele tasemele

Südamehaiguste esinemine on Eestis võrreldes mõnekümne aasta taguse ajaga küll vähenenud, kuid endiselt on meil suremus infarkti ja ajuinsulti palju suurem kui Euroopas keskmiselt. Kui Lääne-Euroopas põhjustavad need haigused iga kolmanda surma, siis Eestis lausa iga teise. Südamehaiguste riskid on hästi teada ja nendest kõige olulisemad on kõrge vererõhk ja kolesteroolitase, suitsetamine ja ülekaal. Nüüd aga on selgunud, et geneetiline risk on samamoodi kaalukas, nagu suitsetamine, kõrge kolesteroolitase või ülekaal. Geenirisk ei ole küll võrreldes teiste riskidega ülimuslik, kuid siiski üllatavalt oluline.