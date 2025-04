Uuringud on vajalikud, sest teadmatus ei tee olukorda paremaks. Vastupidi, just teadmatus sünnitab hirme ja uskumusi. Täna töötame selle nimel, et 2026. aastal oleks meil terviklik pilt sellest, millised on fosforiidi ja seotud haruldaste muldmetallide varud, milline on nende kvaliteet, milline võiks olla majanduslik potentsiaal ja millised võiksid olla keskkonnamõjud.