RAINER SAKS Hiina haub Gruusias kavalat plaani

Varasemalt oli Gruusia valitsus pidanud läbirääkimisi USA ettevõtetega selle sadama arendamise osas. Hiina ettevõtted saavad sadama väljaehitamise eest peaaegu poole kogu uue sadama aktsiatest. Kovalenko meenutab, et Hiina ettevõtted on juba varsemalt saanud osalusi Poti ja Batumi sadamates Gruusias. Kovalenko hinnangul on Hiina RV eesmärk tõrjuda NATO Musta mere idaosast välja ning ehitada läbi Kaukaasia välja transiidikoridor, mis mööduks nii Venemaast kui Türgist.