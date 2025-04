JUHTKIRI Suure sibulasõja epiloog

Venemaa kallaletung Ukrainale on näidanud paraku kujukalt, et Moskva patriarhaadi õigeusu kirikud on üks Vladimir Putini hübriidsetest käepikendustest, kes toimetavad «lähivälismaal» meelsus- ja luuretegevusega. Meenutame, et patriarhaadi tegevuse taastas Stalin Teise maailmasõja rasketel hetkedel, kui kõlbas iga abi ning taas sobis lihtsate venelaste usklikkusele apelleerida. Pole saladus, et tegevus käis GRU/KGB valvsa silma all, ning seetõttu võib mõista, et ukrainlased on katkestanud selle sideme ühel hetkel resoluutselt.