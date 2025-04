JAAK VALGE Enne Eesti okupeerimist oleks siiski saanud nii mõndagi ära teha

Kolleeg Eero Medijainen on otsustanud jätkata poleemikat selle üle, kas Eesti 1934. aasta riigipööre mõjutas kuidagi iseseisvuse kaotust või üldse 1939/1940. aasta valikuid. Usun, et see arutlus võib pakkuda ka ajalookaugetele inimestele mõningat huvi ja on teretulnud siis, kui üritada tõesti teemale keskenduda, kirjutab ajaloolane Jaak Valge (ERK).