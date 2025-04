VAMBOLA PAAVO Alustagem varjendite ehitamist!

Korterelamute elanikud on vaenlase rünnaku korral jätkuvalt kaitseta. Nõukogudeaegsed paneelmajad projekteeriti ja ehitati nii, et keldrites varju otsivad inimesed pidid terveks jääma ka pommi otsetabamuse korral. Praegu on enamik omaaegsete kortermajade keldritest kuhjatud täis rämpsu ja muudetud vanade asjade panipaikadeks. Varjendi rajamiseks peab ühistu need kõigepealt puhastama.