Ütlust «Tõe ja õiguse» raamatust «Litsid mehed need Vargamäe omad!» ei kasuta ma Keskerakonna puhul põhjusel, et ma ei tea, kas peaksin jätma välja sõna «litsid» või hoopis lisama «​…ja naised». Seega hoidun Tammsaare teose lörtsimisest, märkides alguseks, et mõlemad Keskerakonna eurosaadikud on Brüsselis liugu laskmas – Jana Toom Mihhail Kõlvarti mandaadil ja Jaak Madison EKRE häälte peal, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.