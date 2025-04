MIS MEIST SAAB? Kersti Kaljulaid: USA annab Gröönimaaga signaali, et väikeriigid ongi lihtsalt ära võtmiseks

Mart Normet: President Kaljulaid, kuidas saada ühiskonnas hirmu fooni allapoole?

Kersti Kaljulaid: Esiteks tuleb mõelda, mis on meie vastase taotlus. Üks taotlusi on kindlasti see, et tekitada nii meis, Balti riikides, kui ka Põhjamaades ja kogu Euroopas, hirmu. Hirm, et me ei saa hakkama, hirm, et me ei ole piisavalt tugevad, hirm, et meil on selline naaber. Ja siis juba sellise hirmu foonil panna meid ühiskonnana teistmoodi käituma, nii et me ei julge investeerida, et põhimõtteliselt me ei julge elada. Hirmu foonil võib teha asju, mida muidu tugeva ühiskonnaga ei saaks teha.

Nii et äärmiselt oluline on see, et me mitte ainult ei soeta omale kaitsevarustust ja ei kuluta 5% SKTst enda armee tugevdamiseks, vaid et me ise ei jäta elamata.