Veel möödunud nädala alguses uskus nii mõnigi mainekas arvaja, et USA president Donald Trump blufib, kui räägib kogu maailma vastu kaitsetollide kehtestamisest. Nad eeldasid, et tõenäoliselt on tegemist lihtsalt läbirääkimistaktikaga, mille eesmärgiks on saada kaubanduspartneritelt mingisuguseid, kasvõi näilisi järeleandmisi.