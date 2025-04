Riigi tähtsus ei seisne mitte üksnes geograafilises suuruses – Taiwan on koduks kõrgtasemelistele pooljuhtide tootjatele, eelkõige äriühingule Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ülemaailmne sõltuvus Taiwani pooljuhtide tööstusest on suurenenud, eriti Covid-19 pandeemia põhjustatud tarneahela häirete tõttu. Pooljuhtide puudus on toonud esile tarneahela haavatavused ja Taiwani olulise rolli erinevates tööstusharudes kogu maailmas. Tehnoloogia arenedes eeldatakse, et nõudlus pooljuhtide järele kasvab, tugevdades veelgi Taiwani positsiooni maailmamajanduse võtmeisikuna.