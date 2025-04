MART NORMET Homme «Mis meist saab?» saates Kersti Kaljulaid. Vaata klippi!

«Sa suudad oma kultuuriruumi ja komberuumi kaitsta ja arendada, kui kõik, kes siin elavad, asuvad meie keeleruumis. Ma ausalt öeldes ei saa aru, miks me täna veel pakume omavalitsustes informatsiooni kakskeelsena? Me näeme nii palju vaeva, et pakkuda võimalust teiskeelsetele inimestele kohanduda eesti keeleruumiga, ometigi on meil üksjagu kakskeelset informatsiooni, mis omavalitsustes liigub, eks ole. Miks see nii on? See ei peaks niimoodi olema. Kui sa täna tõesti ei saa aru, siis sul on hästi palju tehnoloogilisi töövahendeid, mis võimaldaksid sul ennast aidata!»