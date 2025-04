PRIIT PULLERITS ETV ajakirjanikud on läinud eputamisega liiale

Politsei teenistuskoerte kasvatamisest rääkiva telelõigu autor Sandra Saar pidas millegipärast vajalikuks ka ise ekraanile ilmuda, kahekuune Belgia lambakoera kutsikas süles. Milleks seda vaja oli ja mis uudislikku lisaväärtust see pidanuks andma, jäi arusaamatuks. Seda, et kutsikas on armas, saab näidata ka ilma, et peab ennast ajakirjanikuna kaamera ette sättima. Ja siis juhtuski nii, et koer pistis ajakirjaniku rinnamikrofoni küljes olnud svammi nahka.