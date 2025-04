INDREK LUBERG Parklate elektrifitseerimise nõue meenutab nõukogude maisikampaaniat

Mul ei ole midagi elektriautode laadimistaristu arendamise vastu. Selge see, et elektriautode arv kasvab ja Eesti on kaugel sellest, et meil oleks piisavalt laadimisvõimalusi. Aga kõigi selliste asjade puhul on riiklikud või üleeuroopalised regulatsioonid enamasti halb lahendus. Kui turul on nõudlust, rajavad ettevõtted laadimispunkte ka ilma regulatsioonideta, kui nõudlust pole, siis pole mõtet neid ka rajada. Keegi ei hakka ostma elektriautot sellepärast, et poe parklas seisavad vabad laadijad. Pigem jääb praegu paljudel inimestel elektriauto ostmata, sest näiteks Mustamäel korteris elades pole neil võimalik oma autot kodus laadida. Nii et keskenduma peaks tegelikult sellele, et laadimisvõimalused tekiks elumajade parklatesse.