Audi kasuks rääkis ühelt poolt harjumus – viis meie pere seni viimast autot on kandnud nelja rõngast – ning teisalt see, et kunagisel tööalasel kohtumisel Audide maaletooja Peeter Tiitsoniga jättis pealik väga sümpaatse mulje. Pealegi on Audi läbi aastate toetanud Eesti tippkergejõustiklasi Erki Noolest Rasmus Mägini välja. Minu tausta arvestades märgiline!