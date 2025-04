RAINER SAKS Venemaa teab, et pääseb jälle puhta nahaga, sest USA näitas juba nõrkust

Venemaa juhid on varasemalt veendunud, et USA valitsuse liikmed usaldavad otse Venemaa läbirääkijatelt saadud informatsiooni ning eeldatavasti üritatakse USA valitsust veenda, et suured õhurünnakud on vastuseks Ukraina tegevusele, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.