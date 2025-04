JUHTKIRI Saksamaa tasakaalustab Venemaa ohtu

Saksamaa korraldab septembri lõpus suure õppuse, mille käigus harjutatakse Hamburgis NATO vägede kiiret itta saatmist, kui Venemaa on rünnanud Baltimaid ja Poolat, nagu näeb ette õppuse stsenaarium. Tegemist on teise sarnase õppusega, eelmine toimus 2024. aastal.

See oleks ka vastuseks Venemaa suurõppusele Zapad, mis tänavu leiab aset Valgevene alal. See oleks esimene kord, kui Saksa valitsus ütleb ametlikult oma väe õppuse kohta, et see on mõeldud tasakaalustama Venemaa tegevust.

Kui 2022. aastal vallandas Venemaa täiemahulise agressiooni Ukraina vastu, siis kuulutas Saksamaa sotsiaaldemokraadist kantsler Olaf Scholzi välja Zeitenwende ehk ajaloolise pöörde. Saksa kaitseväe Bundeswehri relvastuse ja varustuse värskendamiseks loodi saja miljoni euro suurune erifond.

Scholzi ilmne järeltulija kantsleri ametikohal, kristlik demokraat Friedrich Merz leppis tulevaste koalitsiooniparterite sotsiaaldemokraatidega kokku veel märksa suurejoonelisema ajaloolise pöörde, millega kaitsekulutused arvatakse välja Saksamaa põhiseadusesse kirjutatud võlapiduri alt. Kokku kavatseb loodav valitsus paigutada kümne aasta jooksul riigikaitsesse ja taristusse triljon eurot.

Kaitsevägi on olnud üks neid valdkondi, mille pealt Saksamaa külma sõja lõpu järgsed valitsused on eelistanud kokku hoida.

Kaitsevägi on olnud üks neid valdkondi, mille pealt Saksamaa külma sõja lõpu järgsed valitsused on eelistanud kokku hoida. Viimastel aastatel on sinna taas raha liikunud ja sõdurite peaks individuaalset varustust nüüd jätkuma. Küll aga tunneb Bundeswehr puudust raskerelvastusest. Kehvas seisukorras on kaitseväe taristu, näiteks kasarmud.

Saksamaal on kavas ka kaitseväe isikkoosseisu suurendada, kuid viimasel aastal see hoopis vähenes, veidi enam kui 180 000 sõdurini, samas kaitseministri sõnul oleks vaja üle kahe korra rohkem. Sõdurite puudus ongi üks peamisi probleeme. Uus koalitsioon arutab ka ajateenistuse taaskehtestamist. Iseasi, mil määral Bundeswehr on võimeline ajateenistujaid vastu võtma.