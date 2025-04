Täna on Eesti avalik arvamus tiine apokalüpsise ennustustest. Paljud usuvad, et majanduskatastroof on vältimatu ja Eestit varitseb peagi krahh. Aga kas see ikka on nii? Kõik selgub võrdluses. Meenutagem, kuidas ja miks lagunes Nõukogude Liit 1991. aastal, et leida märke lähenevast revolutsioonist Eestis 2025. aastal, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.