President Donald Trumpi naasmine Valgesse Majja on tekitanud tõsiseid küsimusi mitte ainult Washingtonis, vaid ka Varssavis, Berliinis ja Tallinnas. Mida tähendab Trumpi uus kurss ja Putini sõbralikkus Ukrainale? Mida see tähendab Euroopale ja Eestile?

Sõda Euroopas on kestnud üle kolme aasta. Ukrainlaste vaprus, Lääne toetus ja Putini agressiooni julmus on loonud olukorra, kus iga päev loeb. Kuid nüüd, kui Trumpi administratsioon alustab uut etappi, on ilmnenud uusi tegureid – nii lootustandvaid kui ka murettekitavaid.