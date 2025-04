Visiidi eesmärgina deklareerisid mõlema riigi valitsused juba varem vajadust arutada konkreetseid võimalusi Euroopa riikide vägede paigutamiseks Ukraina territooriumile peale vaherahu või rahulepingu saavutamist. Ukraina president teatas täna, et rahuvalvajate teemal liigutud väga kiiresti edasi ning juba on jõutud esimeste tehniliste detailide kokkuleppimiseni. Kokkuvõttes on eelkõige tegemist surve avaldamisega Venemaale ning panuse loomisega, mis võimaldaks Euroopa riikidel asuda tõsisemalt osalema rahuläbirääkimiste protsessis.

Saksamaa väljaanne Bild teab, et Saksamaa armee kavatseb septembris läbi viia suurema sõjalise manöövri, mis oleks vastuseks Venemaa iga aastasele suurõppusele. Seekord planeerib Vene armee väejuhatus viia õppuse «Zapad» suuresti läbi Valgevene territooriumil ja meedias on levitatud mitte eriti pädevat arvamust, et õppus võiks eskaleeruda sissetungiks Leedu aladele. Saksamaa väed teatavasti paiknevad ka Leedus ning vastuõppuse korraldamine on igati adekvaatne heidutus meede. Kui Bildi avaldatud info igas nüansis tõele vastab, oleks see esimene kord, kus Saksamaa valitsus avalikult nimetaks oma vägede tegutsemise eesmärgiks tasakaalustada Vene armee manöövreid.