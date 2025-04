STEVEN ILVES Kas valuvaigistid on järgmine narkootikum?

Oksükodoon on tugevatoimeline valuvaigisti, mis meditsiinivaldkonnas leiab kasutust peamiselt operatsiooni-, traumajärgse, vähi ja kroonilise valu korral. Ravimi peamine toime on valu vaigistamine, aga selle kasutamisel võib tekkida ka hingamisraskusi, unisust, eufooriat ja sõltuvust. Juhul, kui ravimit tarvitatakse koos teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega, on see väga ohtlik ning suremisoht suureneb märkimisväärselt.