Välisminister Marco Rubio teatas, et president Donald Trump ei osale lõpututel läbirääkimistel. Lühidalt kokku võttes viitas Rubio, et Venemaal on aega kaks nädalat (ehk kuni 20. aprillini) näidata, kas nad soovivad rahu või mitte. Riigisekretär sõnas ühtlasi, et USA administratsioon on kursis sellega, et Venemaa on viimastel aegadel korduvalt rikkunud osalise relvarahu kokkuleppeid.