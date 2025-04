JUHTKIRI Häiriv rollikonflikt

Perling on vastuseks kostnud, et on häiriv, kui inimesed ei usu õigussüsteemi. Postimehe meelest on aga häirivamgi veel, et selline kahtlus on üleüldse saanud aja jooksul tekkida ning süveneda. Kahtlust poleks tekkinud, kui Eestis ei oleks nn poliitiliste kriminaalasjade ajalugu, mis on alanud suure aplombiga ja on seejärel tasapisi sumbunud. Kahtlust on süvendanud jõuametkondade võtmetegelaste võimalikud rollikonfliktid, mille näiteks võib tuua Perlingute perekonna. Ning kahtlust pole aidanud hajutada vähene kontroll prokuratuuri ja kaitsepolitsei tegemiste üle, mis sai ilmsiks, kui Sakala korporatsiooni külalisõhtul jäid vahele varjunime all esinenud kaitsepolitsei ametnikud.