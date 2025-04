NÄDALA VASTAJA Toomas Vaher juhtis Eesti riigi ajaloolise võiduni okupantide üle

Tänan küsimast, heas laines läheb praegu. Hetkel kohtun kolleegidega Londonis, neljapäeva õhtul andis IFLR – see on üks olulisim rahvusvaheline advokaatidele reitinguid andev organisatsioon – Ellexile Baltikumi aasta advokaadibüroo tiitli. Viimase kahe nädala jooksul olen lisaks tavalisele klienditööle ebatavaliselt palju reisinud. Ise ka üllatun, kui kalendrit vaatan. Aga see reisituur saab nüüd laupäevaga läbi.

Arbitraažile eelnenud siseriikliku kohtuvaidluse nullindate keskel tegi keerukaks ja põnevaks see, et vastaspoole toodetud tõendusmaterjal paigutus põhiseaduse-eelsesse ajastusse. Tol ajal oli palju õiguslikku vaakumit ja vastuolusid, mida tuli killukeste haaval täita, samas ei hoidnud vastaspool ennast tagasi, et leida üles erinevaid kummalisi pabereid, mis juhuslikult langesid mõne olulise õigusakti eelsesse perioodi. Pidime leidma vettpidava jada, kuidas näidata, et Lennusadama varade ainus legaalne omanik ja valdaja on Eesti riik.