KAIDO PIHLAKAS Kas on vaja täiendada põhiseadust? Ajalugu ja verine maailmakord annavad vastuse

Eesti Vabariigi selle aasta 107. sünnipäeval oli kaunis ilm ning tohutu rahvahulk oli päiksetõusul kogunenud Toompeale, traditsioonilisele meie riigilipu heiskamisele. Vaatepilt oli võimas ja meeliülendav. See meeleolu, hingeseisund jätkus ka Vabadussõja mälestussambale rohkete pärgade ja lillede asetamisega ning süvenes Kaitseväe juhataja, kindralmajor Andrus Merilo Vabaduse platsi paraadi pidupäeva kõnes, millist alustas tõdemusega, et suurriigid jagavad taas maailma ümber, kuid Eesti ei alistu enam kunagi. Lõpetades kinnitusega, et selleks et Eesti püsiks endiselt vabana, peame olema valmis võitlema ja võitma, sest muud valikut meil ei ole. «Seega peame looma enesekindluse, ütlemaks julgelt ning usutavalt välja, et Eesti ei alistu enam kunagi.»