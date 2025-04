ROBERT VARIK JA KAAREL PIIRIMÄE Eesti ja Läti võivad olla vahel kauged, aga alati lähedal

Kuigi oleme lätlastega väga sarnase ajalooga väikerahvad ja pealegi ka veel naabrid, pole meie suhted olnud minevikus konarusteta. Olgu selle põhjuseks erinev keel, kultuurilised pisierinevused või rahvuslik rivaliteet, on eestlastes aeg-ajalt esile kerkinud tundmus, et meie saatus on lõunanaabrite omast erinev. Ent ikka ja jälle on ajalugu tõestanud, et Eesti ja Läti tee siin Euroopa kirdenurgas on ühine.