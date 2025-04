JUTA ASUJA Homsed lahendused algavad tänastest valikutest – miks noored vajavad kokkupuudet inseneeriaga

Eestis on inseneri amet jäänud paljuski teiste elukutsete varju. Need, kelle tugevus peitub loovuses, ei pruugi näha inseneerias enda jaoks võimalust. Valitsev teadmatus inseneeria hariduse võimalustest pärsib juba aastaid Eesti majandust. Nii noorukid kui ka täiskasvanud ei kujuta ette, kui lai tegevuste ampluaa inseneeriavallas on. Mainimata ei saa jätta stereotüüpe, et inseneeria on meeste ala ning sobib üksnes viielistele olümpiaadi lastele. Eelnev näitlikustab murekohta, et 2031. aastaks on Eestis vaja umbes 11 000 inseneri. Puudujääk on tuhandetes.