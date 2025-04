Erik Aru Harjunud maailm sai sel nädalal läbi

Vist kümmekond aastat tagasi sai kahe sõbraga, üks eestlane, teine sakslane, arutatud maailma asju. Sakslane oli veendunud, et üleilmastumist ei saa tagasi pöörata, ja oli üpris hämmingus, kui me mõlemad eestlased arvasime, et saab küll. Donald Trumpi kolmapäeval välja kuulutatud kaitsetollid on märkimisväärne hetk, kus toimub esimene tõsine katse seda teha.



Trumpi poolt vabanemise päevaks nimetatud 2. aprillil avalikustatud tollimaksud katavad terve maailma. Välismaalt sisse toodavale kaubale kehtestati USAs üleüldine kümneprotsendine tollimaks, lisaks veel riigipõhised maksud. Nii lisandub Hiina kaupadele kokku 54- ja ELi toodetele 20-protsendine maks. Märkida tasub ka viimaste aastate olulisele tootmiskeskusele Vietnamile kehtestatud 46-protsendist maksu.



Üleilmsete kontsernide aktsiad said selle peale kõvasti pihta. Apple’i, mille tooted valdavalt Aasias valmivad, aktsia hind kukkus üle üheksa protsendi. Börsidel askeldajad ei osanud siiski oodata, et asjad päris nii lähevad. Osa uskus, et Trump lihtsalt blufib, osa arvas, et kuigi tollimaksud tulevad, läheb nendega veel aega ja need saa olema üldse nii suured.



Enamik katseid toimuvat kirjeldada lähevad peamisest mööda ja takerduvad pisikestesse detailidesse. Lõpuks pole üldse oluline, kuidas on tollimäärad välja arvutatud, kellele neid täpselt rakendatakse ja kuidas nüüd igasugu kaubad kallimaks lähevad.



Oluline on aru saada, et kõige selle eesmärk ongi tervele maailma majandussüsteemile pomm alla panna.