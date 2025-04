AJALUGU Aasta, mil mõisad põlesid ning mets ja maa pidi saama meitele

Ajaloo pimedates käikudes on hetki, mil julge visioon tundub käegakatsutava tõena – ning just selline hetk oli see, kui Jaan (Ivan) Paulus (1896–?), Velise revolutsionääride karismaatiline üldjuht, kuulutas 1905. aasta rahutuste ajal – Lääne-Euroopa vana aasta õhtul – välja Eesti Vabariigi. Ning ennast selle presidendiks. Mitte unistustes ega kaugemas tulevikus, vaid siin ja praegu, Haimre mõisa kella all, rahva silme ees. See ei olnud pelgalt mäss, vaid tsaar Nikolai II avalik troonilt tõukamine, julge samm, mille eest pühendunud mehed ja naised olid valmis oma elu andma.