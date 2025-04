Jah, Ukrainas käib sõda. Jah, Ukraina on meie liitlane ja mõneti ka saatusekaaslane. Jah, me peame tooma nähtavaks-kuuldavaks Vene-Ukraina sõja jubedused. Ja me ei tohi unustada agressorriigi, antud juhul Putini-Vene inimsusevastaseid kuritegusid. Samavõrra kuritegude teadvustamisega peame tegelema mõjutustegevusega, et sõjakurjategijad saaksid kinni peetud ja süüdi mõistetud.