Eesti riigi maksumaksjad rahastavad sel aastal teadust, arendust ja innovatsiooni umbes 360 miljoni euroga – sellest 246 miljonit eurot kasutab Haridus- ja Teadusministeerium, 93 miljonit Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium (MKM) ja 27 miljonit ülejäänud ministeeriumid. Vastavalt poliitilisele leppele peaks see summa olema üks protsent SKPst, aga tegelik suhtarv on väiksem. Selle raha kasutavad ära umbes 4000 teadlast põhiliselt ülikoolides.

Tuleb tunnistada, et Eesti riik on aastate jooksul panustanud väga oluliselt teadusasutuste toimimisse. Ehitatud on paljud uusi laborihooneid, ostetud kaasaegset aparatuuri ning maksumaksjate rahaga on üles ehitatud ja rahastatud uute teadlaste ettevalmistamise süsteem. Küllalt palju euroraha on aastate jooksul investeeritud Eesti teadusesse.