RAINER SAKS Ukraina kaalub presidendivalimisi ja Putinit see kindlasti ei rõõmusta

Ukraina meedias levivad viimase kahe nädala vältel kuulujutud, et presidendi administratsioon on asunud tegema ettevalmistusi valimiste korraldamiseks. Ei ole põhjust kahelda, et Ukraina juhid tajuvad vajadust valimiste läbi viimiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.