LOODUSFOTO Sookurg on ellujääja

Tundub, et praegu läheb paremini pikaealistel ja nutikatel lindudel. Kunagi vaid rabades pesitsenud haruldastest sookurgedest on saanud igapäevased linnud, kes saavad hakkama nii soos, roostikus, põllul või raiestikul. Sookurg on üks esimestest linnuliikidest, kes meile kevadel saabub, ja kliimamuutuse edenedes on ta naasmine nihkunud üha varajasemaks.