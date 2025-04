JUHTKIRI Trump paugutab, Hiina koputab

Võime olla kriitilised Trumpi administratsiooni Ukraina-poliitika suhtes, ent tema tollipoliitika on vaatamata kehtestamise tulevärgile USA vaatevinklist olemuslikult ratsionaalne – kuigi lisame kohe, et midagi säärast saab enesele lubada vaid maailma majandushegemoon, suurima siseturuga riik. Ameerika kaubandusbilanss on negatiivne, riigi võlakoorem on väga suur ning Donald Trump üritab praegu neid probleeme jõumeetodil kiirkorras lahendada.

Kas toimuv on olemasolevate kaubandussidemete lõhkumine? Jah, muidugi! Oleme vahepealsete aastate jooksul harjunud sellega, et suured konteinerlaevad veavad maailma meredel kaupa sealt, kus seda toota on kõige odavam, peamiselt Aasiast. Kaasnenud spetsialiseerumise tulemusena on riikides välja surnud terved majandusharud. Ameerikas siiski mitte lõplikult, kuigi mitmed valdkonnad on jäänud kiratsema.

Trump proovib globaliseerumist USA kasuks tagasi pöörata ning võime eeldada, et pikemas perspektiivis see tal vähemalt osaliselt õnnestubki, ehkki üks Ameerika Ühendriikide probleem on tööjõu nappus. Muule maailmale – sealhulgas Eestile – ei tule toimuvast lühemas perspektiivis just palju head, ehkki meile võivad Euroopa või ka Aasia turgudel avaneda ootamatud võimalused.

Eesti jaoks hakkab kõik sõltuma sellest, mida teevad majandussõjas ühenduse juhtivad jõud, Saksamaa ja Prantsusmaa.