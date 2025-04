Aivar Reinap Ministeerium astub elektriturul endale varvastele

Loodetavasti polnud see ERRi aprillinali, sest kui elektrihinda ootab ees selline meeldiv tulevik, siis tekib küsimus, kuidas need miljarditoetustega rajatavad maismaa- ja meretuulepargid, gaasi- ning tuumajaamad veel pärast seda turule mahuvad. Kui kliimaministeerium ajab ühelt poolt miljardilist merekaabliäri ja tellib teiselt poolt miljardiliste toetuste eest tuuleparke, siis võib tekkida küsimus, kas see kõik tasub end suures plaanis ära. Näeme ju ise igapäevaselt, et kui tuult ja päikest on, siis on elekter juba täna börsil sisuliselt tasuta, ja kui pole, siis alles tekib ka teistel tegijatel teenimisvõimalusi. Kui tuulikuid ja kaableid tuleb aga tublisti juurde, mis siis veel hinnast saab? Aga kui tihti meil tuulikud ja kaablid töötavad, on muidugi miljoniküsimus. Uus merekaabel plaanitakse sel korral panna igal juhul mõne meetri sügavusele merepõhja, et kaitsta seda pahatahtlike lõhkujate eest.