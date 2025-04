JOEL JUHT Elu pärast skandaali: kui tundub, et sind on maha maetud, siis mis saab edasi...

Olen viimasel ajal targu vait olnud. On asju, mille puhul ei torma plakatiga tänavale ega postita endast nutvat selfit. Vaid lihtsalt ootad. Seedid. Analüüsid. Ketrad peas olukordi, kus oleks pidanud rahulikuks jääma, aga ei suutnud. Ja mõtled, kuidas edasi elada, kui tundub, et sind on maha maetud, aga su nimi veel vilgub mõne artikli pealkirjas.